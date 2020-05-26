الصحة الكويتية: تسجيل 7 وفيات و608 إصابات جديدة بكورونا و685 حالة شفاء

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، "تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجّلة في الكويت إلى 22575".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّه "تمّ تسجيل سبع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتّى اليوم 172 حالة"، موضحًا أنّ "جميع الحالات السابقة الّتي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكّدت إصابتها، وأُخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأشار السند إلى أنّ "حالات الإصابة الـ608، تضمّنت: 146 حالة لمواطنين كويتيّين، 200 حالة لمقيمين من الجنسيّة الهنديّة، 78 حالة لمقيمين من الجنسيّة المصريّة، 38 حالة لمقيمين من الجنسيّة البنغلاديشيّة وبقية الحالات من جنسيّات أُخرى". وبيّن أنّ "عدد من يتلقّى الرعاية الطبيّة في العناية المركزة بلغ 196 حالة، ليصبح المجموع الكلّي لجميع الحالات الّتي ثبتت إصابتها بـ"​كوفيد 19​" وما زالت تتلقّى الرعاية الطبيّة اللّازمة 15097 حالة".

إلى ذلك، أُعلن شفاء 685 حالة من المصابين بمرض "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7306 حالات.