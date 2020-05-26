ليبرمان يهاجم نتانياهو ويتهمه بمحاولة جر إسرائيل لحرب أهلية

اتهم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، بجر إسرائيل إلى حرب أهلية، وهاجمه بشدة ووصف تصريحاته عند بدء محاكمته "باستعراض مذهل".
وأشار ليبرمان في حديث إذاعي الى انه "لم يكن هناك أي شيء في خطاب نتانياهو سوى التفريق والتحريض"،مضيفا: "هو يقول أمر وينفذ عكسه"، متمنيا "لنتانياهو الخروج بريئا لكن ما يحدث أنه يقوم بتفريق الشعب، بدلا من توحيده".
وعن الهجمات التي شنها نتنياهو ضد المستشار القضائي إبيحاي مندللبيت، شدد ليبرمان على انه "لا توجد علاقة لرئيس الحكومة مع اليمين"، مضيفا: "هو من عين المستشار القضائي وفجأة أصبح يعتبره يساريا!".
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