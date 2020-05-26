احتجاز سفينة كويتية لنقل الماشية قبالة أستراليا بسبب كورونا

أشارت السلطات الأسترالية الى إنها "تحتجز سفينة كويتية لنقل الماشية قبالة الساحل الغربي ل​أستراليا​ بعد تأكد إصابة 6 من أفراد طاقمها بكورونا".

ولفت رئيس وزراء ولاية غرب أستراليا مارك مكجوان ، الى إن "​السفينة​ "​الكويت​"، غادرت ​الشرق الأوسط​ يوم السابع من أيار، ورست قرب مدينة بيرث يوم 22 أيار بعدما أبلغت سلطات ​الهجرة​ و​الزراعة​ الأسترالية بأن بعض أفراد الطاقم حرارتهم مرتفعة".

وأكدت الفحوص بعد ذلك إصابة 6 من أفراد الطاقم بالمرض الناتج عن تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد وجرى نقلهم إلى فنادق للعزل، بينما استفسر قائد شرطة الولاية من قوات حرس الحدود والسلطات الزراعية عن سبب السماح للسفينة بالرسو.

وأضاف: "يجب أن نتوصل إلى تسوية الوضع في أقرب وقت ممكن لكي يكون بإمكان السفينة مغادرة ​الميناء​".

وتفيد السجلات البحرية بأن المحطة السابقة التي توقفت فيها السفينة "الكويت" كانت ميناء حمد في قطر، وكان من المقرر أن تقوم السفينة بتحميل شحنة من آلاف رؤوس الأغنام لنقلها إلى الشرق الأوسط.