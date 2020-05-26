وزارة الصحة السورية: تسجيل 15 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 121

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 121.
وكانت سوريا أعلنت أنها سترفع حظر التجول الليلي بدءا من الثلاثاء، وستسمح بالتنقل بين المحافظات، وذلك في تخفيف لإجراءات العزل العام، رغم إعلان وزارة الصحة تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية بفيروس كورونا. وأكدت انها ستوقف، في الوقت الراهن، الرحلات الجوية الخاصة بإعادة السوريين في ظل علاج العائدين في الآونة الأخيرة، وستخفف إجراءات العزل، في إطار خطوات لإعادة النشاط الاقتصادي.
وشهدت سوريا زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، قالت إنها نتيجة عودة السوريين من الخارج.
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