إستقالة وزير بريطاني على خلفية قضية خرق مستشار جونسون للعزل

استقال وزير الدولة البريطاني لشؤون ​اسكتلندا​، دوغلاس روس، لتشكيكه بالتبريرات الّتي منحها مستشار رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​، دومينيك كامينغز، حول خرقه تدابير العزل.

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "لا تزال هناك نقاط من التوضيح الّذي قدّمه كامينغز، تثير لديّ بعض الشكوك"، وذلك غداة مؤتمر صحافي لكامينغز برّر فيه أسباب خرقه للقيود. ولفت إلى أنّ "سكّانًا من دائرتي لم يتمكّنوا من وداع أقربائهم: عائلات لم تتمكّن من تشارُك الحزن على وفاة قريب منهم، ناس لم يتمكّنوا من زيارة أقربائهم المرضى لأنّهم كانوا يتبعون توصيات الحكومة". وشدّد على أنّه "لا يمكنني بنيّة طيّبة أن أقول لهم إنّهم كانوا جميعًا مخطئين، وأنّ مستشارًا للحكومة كان على حق".

وكان قد عقد كامينغز، العقل المدبّر لحملة استفتاء عام 2016 الّذي قاد إلى خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​، مؤتمرًا صحافيًّا أمس شرح خلاله الأسباب الّتي جعلته يجتاز 400 كيلومتر، رغم إجراءات العزل المفروضة على البريطانيّين. وأوضح أنّه ذهب برفقة زوجته وابنهما إلى دورهام الّتي تبعد 400 كلم شمال شرق لندن، لأنّه كان يبحث عن حلّ لحراسة طفله. ولم يعرب عن أي ندم أو اعتذار.