تسجيل 383 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة وارتفاع الإجمالي إلى 32343 حالة

أعلنت وزارة الصحة في ​سنغافورة​، في بيان، "تسجيل 383 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ممّا رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32343"، موضحةً أنّ "هذا العدد الأقل من الحالات اليوميّة، يرجع لأسباب عدّة، منها إجراء عدد أقل من الفحوص".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ إحصاء ما لا يقلّ عن 5,505,307 إصابات بفيروس "كورونا" في العالم، بينها 346188 وفاة، خصوصًا في أوروبا، القارة الأكثر تضرّرًا من الوباء مع 2,047,401 إصابة و172824 وفاة، والولايات المتحدة الأميركية مع 1,662,768 إصابة بينها 98223 وفاة"، وذلك وفق تعداد أعدّته الوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة، عند الساعة 07:40 (ت غ) من صباح اليوم.