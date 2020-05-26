أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، في بيان، "تسجيل 383 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ممّا رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32343"، موضحةً أنّ "هذا العدد الأقل من الحالات اليوميّة، يرجع لأسباب عدّة، منها إجراء عدد أقل من الفحوص".
وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ إحصاء ما لا يقلّ عن 5,505,307 إصابات بفيروس "كورونا" في العالم، بينها 346188 وفاة، خصوصًا في أوروبا، القارة الأكثر تضرّرًا من الوباء مع 2,047,401 إصابة و172824 وفاة، والولايات المتحدة الأميركية مع 1,662,768 إصابة بينها 98223 وفاة"، وذلك وفق تعداد أعدّته الوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة، عند الساعة 07:40 (ت غ) من صباح اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 383 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة وارتفاع الإجمالي إلى 32343 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.