الصحة الإيرانية: 57 وفاة و1787 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 139511

كشف المتحدّث باسم وزارة الصحّة والعلاج والتعليم الطبّي في ​إيران​، كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1787 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 139 ألفًا و511 حالة لغاية الآن، بينهم 2567 في وضع صحّي حرج".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 109 آلاف و437 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 57 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 7508 أشخاص". ولفت إلى أنّ "837 ألفًا و90 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید 19" في أنحاء البلاد حتّى الآن".