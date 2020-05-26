تعرض مواطن للضرب على يد سوريين في كونين بنت جبيل

تعرض المواطن محمد علي شحادة، من بلدة كونين - قضاء ​بنت جبيل​ مواليد 1964 والدته حسنا، إلى ضرب مبرح من قبل 3 سوريين، مما أدى إلى 3 كسور في ​الجمجمة​ وكدمات، وهو الآن في وضع حرج في ​مستشفى​ صلاح غندور في مدينة بنت جبيل .

وفر المرتكبون إلى جهة مجهولة، ولم يعثر عليهم بعد، كما لم تعرف حتى الآن دوافع الإعتداء.