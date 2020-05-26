تعرض مواطن للضرب على يد سوريين في كونين بنت جبيل

تعرض المواطن محمد علي شحادة، من بلدة كونين - قضاء بنت جبيل مواليد 1964 والدته حسنا، إلى ضرب مبرح من قبل 3 سوريين، مما أدى إلى 3 كسور في الجمجمة وكدمات، وهو الآن في وضع حرج في مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل .
وفر المرتكبون إلى جهة مجهولة، ولم يعثر عليهم بعد، كما لم تعرف حتى الآن دوافع الإعتداء.
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