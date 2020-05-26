وهاب: الجرائم المتنقلة في الشوف وعاليه بعيدة عن قيم مجتمعنا التوحيدي

شدد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "الجرائم المتنقلة في ​الشوف​ و​عاليه​ مؤخراً بعيدة عن قيم مجتمعنا التوحيدي لذا علينا العودة إلى هذه القيم والالتزام بتوجيهات مشايخنا الذين يحافظون على هذه القيم".

يذكر ان المواطن س. خدّاج (مواليد عام 1972) أقدم في منطقة عاليه على قتل المواطنة أ. غصن (مواليد 1968) ثم قتل نفسه ببارودة صيد، على ما ظهر في الصور من ساحة الجريمة. وقد حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، وقامت برفع البصمات وباشرت تحقيقاتها بعد نقل الجثتين إلى مستشفى "الإيمان" في المدينة.

أما في الشوف، فقد أقدمت طليقة ن. كليب (الصورة)، وهي من آل ضو، على قتله في منزله ثم سلّمت نفسها لمخفر الدرك في المدينة.