دخل مجهولون دخلوا صباحا إلى محله في منطقة ​عائشة بكار​، قبالة ​حديقة المفتي حسن خالد​ وسرقوه وأردوه جثة، وفروا إلى جهة مجهولة، وعلى الفور فتحت عناصر من ​القوى الأمنية​ تحقيقا بالحادث، وبدأت بملاحقة المجرمين . إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل بائع غاز في عائشة بكار بهدف السرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.