هيثم جمعة: لإجراءات دولية لتعزيز النظم الصحية بإفريقيا والحفاظ على الإمدادات العذائية

توجّه رئيس "المنتدى ال​لبنان​ي للهجرة والتنمية" ​هيثم جمعة​، إلى الشعوب والحكومات الإفريقية، في مناسبة اليوم العالمي ل​إفريقيا​، بـ"التحية والدعم لمسيرتها في الاستقرار والتنمية والديمقراطيّة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "إفريقيا اليوم تشكّل المورد الهام للبشريّة، كونها الخزّان الحيوي للمواد الأوليّة في العالم"، مركّزًا على أنّ "العالم بأسره يتطلّع إلى موارد إفريقيا للاستثمار فيها، وعلى هذا العالم أن يبادر إلى الاستثمار على ​الإنسان​ في إفريقيا والوقوف إلى جانبها دون تردّد أو حسابات، في التصدّي لجائحة "​كورونا​" الّتي تهدّدها".

وأكّد جمعة أنّ "إفريقيا حاجة عالميّة، والتضامن معها يجب أن يكون تلقائيًّا من خلال إجراءات دوليّة لتعزيز النظم الصحيّة، والحفاظ على الإمدادات العذائيّة وتجنّب الأزمات الماليّة"، مشيرًا إلى أنّ "القارة الإفريقية هي صديقة للبنان، والجاليّات اللبنانيّة المقيمة فيها هي صديقة لشعوبها ومخلصة لدولها". ودعا جالياتنا العزيزة إلى "التعاون مع الحكومات والوقوف مع الشعوب الإفريقية كما العادة، من أجل العبور بإفريقيا إلى شاطئ الأمان، والتغلّب على كلّ التحديات وإحلال السلام والازدهار والتقدّم فيها".