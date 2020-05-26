أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي حول مستجدات COVID -19، أنه "لليوم الثالث على التوالي لم تسجل أية إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في عكار، ولا يزال عدد ال​حالات​ المسجلة منذ 17آذار الماضي، ثابتا على الرقم 67. الحالات الايجابية :42، حالات الشفاء:25، حالات ​الحجر المنزلي​ من الوافدين والمقيمين: 417".

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كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الكوارث في عكار: لا إصابات جديدة لليوم الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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