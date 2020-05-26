حسان صقر: موضوع "سلعاتا" لا يمكن ان يهز تفاهم التيار و"حزب الله

لفت عضو المكتب السياسي في الحزب القومي السوري الاجتماعي حسان صقر في حديث تلفزيوني الى أن "كلام المفتي عبد الامير قبلان الاخير دليل على ان الصيغة الحالية أو النظام إنتهت".
واضاف: "الحكومة لا تستطيع ان تبقى خائفة من اتخاذ القرارات الكبيرة"، متطرقا الى "موضوع محافظ بيروت"، مشيرا الى أنه "حتى الساعة لم تستطيع الحكومة أن تتخذ قرار في هذا الشأن".
وشدد على ان "التفاهم بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" أثر كثيرا في البلد"، مشددا على أن "موضوع "سلعاتا" لا يمكن ان يهز تفاهم التيار و"حزب الله"، مؤكدا أن "التيار الوطني الحر يهدد بالاستقالة من الحكومة إذا لم يسر رئيس الحكومة حسان دياب مع التيار بالتصويت بهذه المسألة"، مشددا على أن "البحث جار عن حل في هذا الشأن".
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