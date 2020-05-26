حسان صقر: موضوع "سلعاتا" لا يمكن ان يهز تفاهم التيار و"حزب الله

لفت عضو المكتب السياسي في ​الحزب القومي السوري الاجتماعي​ ​حسان صقر​ في حديث تلفزيوني الى أن "كلام المفتي ​عبد الامير قبلان​ الاخير دليل على ان الصيغة الحالية أو النظام إنتهت".

واضاف: "​الحكومة​ لا تستطيع ان تبقى خائفة من اتخاذ القرارات الكبيرة"، متطرقا الى "موضوع ​محافظ​ ​بيروت​"، مشيرا الى أنه "حتى ​الساعة​ لم تستطيع الحكومة أن تتخذ قرار في هذا الشأن".

وشدد على ان "التفاهم بين "​التيار الوطني الحر​" و"​حزب الله​" أثر كثيرا في البلد"، مشددا على أن "موضوع "​سلعاتا​" لا يمكن ان يهز تفاهم التيار و"حزب الله"، مؤكدا أن "التيار الوطني الحر يهدد بالاستقالة من الحكومة إذا لم يسر رئيس الحكومة ​حسان دياب​ مع التيار بالتصويت بهذه المسألة"، مشددا على أن "البحث جار عن حل في هذا الشأن".