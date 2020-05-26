عبد الصمد التقت الشيخ حسن: رسالتنا وطن واحد ولبنان واحد وشعب واحد

أكّدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في تصريح بعد لقائها شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، في دار الطائفة في فردان، أنّ "هذه الزيارة واجبة ليس فقط في عيد الفطر، بل في كلّ الأوقات، لاستهلام الحكمة والمواقف الرشيدة من الشيخ غريب، ولتعزيز المحبّة والتضامن لخدمة بلد واحد".
وركّزت على أنّ "رسالتنا وطن واحد، لبنان واحد، وشعب واحد، على أمل أن يتحسّن وضع البلد".
واستقبل الشيخ حسن أيضًا، سفير السعودية في لبنان وليد البخاري، مهنّئًا بالعيد ومتمنّيًا له دوام الصحّة.
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