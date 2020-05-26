عبد الصمد التقت الشيخ حسن: رسالتنا وطن واحد ولبنان واحد وشعب واحد

أكّدت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، في تصريح بعد لقائها شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​نعيم حسن​، في دار الطائفة في ​فردان​، أنّ "هذه الزيارة واجبة ليس فقط في ​عيد الفطر​، بل في كلّ الأوقات، لاستهلام الحكمة والمواقف الرشيدة من الشيخ غريب، ولتعزيز المحبّة والتضامن لخدمة بلد واحد".

وركّزت على أنّ "رسالتنا وطن واحد، ​لبنان​ واحد، وشعب واحد، على أمل أن يتحسّن وضع البلد".

واستقبل الشيخ حسن أيضًا، سفير السعودية في لبنان ​وليد البخاري​، مهنّئًا بالعيد ومتمنّيًا له دوام الصحّة.