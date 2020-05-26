الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس وفجر اليوم

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 25 أيار 2020 الساعة 16:35 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:50 من فوق بلدة ​الناقورة​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 17:15، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 26 أيار 2020 الساعة 1:00 من فوق البلدة المذكورة"، مبيّنةً أنّ "بتاريخ 25 أيار 2020 الساعة 19:50، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الشوف​، ثم فوق مناطق ​جبل لبنان​، ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​ و​عاليه​، وغادرت بعدها الأجواء بتاريخ 26 أيار 2020 عند الساعة 00:45 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".

وذكرت أنّ "بتاريخ 26 أيار 2020 الساعة 00:50 خرقت طائرة عدوة مماثلة، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​يارون​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 4:10 من فوق بلدة رميش".