الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس وفجر اليوم

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 25 أيار 2020 الساعة 16:35 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:50 من فوق بلدة الناقورة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 17:15، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 26 أيار 2020 الساعة 1:00 من فوق البلدة المذكورة"، مبيّنةً أنّ "بتاريخ 25 أيار 2020 الساعة 19:50، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف، ثم فوق مناطق جبل لبنان، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، وغادرت بعدها الأجواء بتاريخ 26 أيار 2020 عند الساعة 00:45 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".
وذكرت أنّ "بتاريخ 26 أيار 2020 الساعة 00:50 خرقت طائرة عدوة مماثلة، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 4:10 من فوق بلدة رميش".
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