خواجة: متمسكون بكل لبنان الذي هو أكبر من أن يجزّأ او يقسّم

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة في حديث تلفزيوني إلى ان "تاريخ 25 ايار 2000 انتصار ليس فقط للمقاومة بل لكل لبنان ولو كانت ​المقاومة​ العنصر الاساسي في تحقيقه"، معتبرا ان "ما حصل العام 2000 حدث مفصلي أسس لمرحلة بدأنا اليوم نرى ظواهرها".

من جهة أخرى، اعتبر ان "​الفساد​ تحول إلى عدو أخطر من العدو الاسرائيلي اليوم نحن نستجدي ​صندوق النقد​ الدولي لاعطائنا بضع مليارات".

وأشار على ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري قال مرارا انه إذا كان نظامنا طائفيا فلتقدم كل ​طائفة​ الافضل لديها ولس الاسوأ"، وأضاف "وصلنا إلى وضع لم يعد أحد باستطاعته ان يدافع عن آليات العمل السابقة وبالتالي يجب الذهاب إلى تغيير هذه الآليات".

وعن خطبة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، قال: "ان كلام قبلان سبب ضجة كبيرة واعتقد انه سيتم توضيحه لاحقا"، مشددا على انه "نحن متمسكون بالطائف وهو ليس قرآنا او انجيلا منزلا، كان لدينا ملاحظات عليه لكن مشينا به ، وتعديل الطائف او الدستور يحتاج إلى اجماع اللبنانيين ونحن لسنا بوارد تكريس الشيعية السياسية".

وعن المناداة بالفدرالية، أكد انه "متمسكون بلبنان كل لبنان الذي هو أكبر من أن يجزأ او يقسم".