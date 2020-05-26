محافظ البقاع تابع موضوع الاصابات الجديدة بكورونا في مجدل عنجر

تابع محافظ ​البقاع​ القاضي كمال أبو جوده مع ​وزارة الداخلية والبلديات​ وممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ في البقاع جوزيب زاباتر، رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط، رئيس بلدية ​مجدل عنجر​ سعيد ياسين، مسألة الإصابات الجديدة ب​فيروس كورونا​ التي سجلت في الساعات الاخيرة في بلدة مجدل عنجر في ​البقاع الاوسط​، حيث تم تسجيل 13 إصابة جديدة في صفوف ​نازحين سوريين​ يقطنون داخل مبنى سكني واحد ليرتفع عدد الاصابات في صفوف ​النازحين​ الى 16 إصابة بينهم سيدة لبنانية متأهلة من سوري.

وأعطى أبو جوده توجيهاته لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ومتابعة هذه المسألة وايلائها الاهتمام اللازم، لجهة تنفيذ ​الحجر المنزلي​. علما إنه أجريت فحوص ال PCR لجميع سكان المبنى.