نديم الجميل: العميل هو الذي يدعم فكرة لبنان وطن بديل

أكّد عضو "كتلة الكتائب النيابية" النائب ​نديم الجميل​، "أنّنا لا نطلب من أحد أن يتصالح مع أي فكرة، ومن يريد فتح صفحة جديدة "ما يربّح التاني جميلة".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "العميل هو الّذي يدعم فكرة ​لبنان​ وطن بديل. العميل هو الّذي يقف مع الفلسطيني والسوري والليبي ومن معهم ضدّ الّذي يحارب ​التوطين​"، مكرّرًا أنّ "الكثير من المبعدين هم وطنيّين أكثر من الكثير من اللبنانيّين في الداخل".