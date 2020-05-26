قبلان التقى حسن: لعدم الاستهتار والتراخي وتجنّب المخالطات غير الضرورية

أثنى المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان اثر لقائه وزير الصحة حمد حسن على جهود ​وزارة الصحة​ بشخص معالي الوزير ومعه جميع العاملين في ​القطاع الصحي​ من ​مستشفيات​ وأطباء وممرضين الذين نشهد لهم ونقدّر تفانيهم في الوقوف إلى جانب شعبهم في هذه الظروف الوبائية الصعبة.

وشدّد على ضرورة تقيّد المواطنين بالتعليمات التي تصدر عن الجهات الصحية المختصة وعدم الاستهتار والتراخي وتجنّب المخالطات غير الضرورية وتطبيق التباعد الاجتماعي، وهذا واجب شرعي وأخلاقي ووطني لا بد من الالتزام به، فالخطر داهم والوباء لا يرحم.