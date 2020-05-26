فرعون: الواقع المؤلم يجب أن يدفعنا أيضا الى التوحد في سبيل النهوض

لفت الوزير السابق ​ميشال فرعون​ في بيانالى انه "كما احتفل ​المسيحيون​ منذ أسابيع قليلة ب​عيد الفصح​، في ظل ظروف صعبة على الصعيد المعيشي، يحل ​عيد الفطر​ على المسلمين في ظل الظروف نفسها. ولن يمر عيد هذه ​السنة​ من دون مرارة أو مأساة ضغط ​الحياة​ الاجتماعية الصعبة التي تصيب جميع ال​لبنان​يين من دون تفرقة إلا الذين شاركوا في ​السرقات​ الكبيرة التي أوصلتنا إلى انهيار العملة، وارتفاع معدل ​البطالة​، وتراجع حركة الإنتاج، وإقفال الكثير من المؤسسات، وانتشار ​الفقر​".



وأضاف فرعون: "إن هذا الواقع المؤلم يجب أن يدفعنا أيضا الى التوحد في سبيل النهوض ونبذ التفرقة، بينما يؤلمنا أن نشهد الاستمرار في السجالات غير المجدية على الحصص في ​السلطة​، في وقت يغفل أصحابها عما يصيب الناس أو يهدفون إلى تضليلهم عبر المزايدات لإبعاد مسؤولياتهم نتيجة أدائهم على البلد".

وأشار الى أن "الألم الأكبر يأتي عند سماع بعض الأصوات التي تنعي صيغة لبنان، كمثل الكلام الأخير الصادر عن مرجعيات دينية، بينما المطلوب تحصين هذه الصيغة وصيانتها وتطويرها نحو الأفضل عبر الآليات المرسومة، زد على ذلك أن الوقت غير مناسب لمثل هذه المواقف النارية، في حين يجب أن يتركز البحث على سبل انتشال الناس من حال الفقر والجوع، وقد باتت عشرات آلاف العائلات تعتاش من تبرعات المحسنين، وهي تحتاج اليوم الى خطة إنقاذ تتمتع بالصدقية إلى جانب خارطة طريق لسلسلة إصلاحات تعزز ثوابت ​الدولة​ وتطبيق القانون، لا الى صيغة جديدة".

