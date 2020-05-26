قوى الامن: توقيف سوري ابتز عددا من السيدات بنشر صور خاصة لهن

اعلنت المديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة انه "خلال شهر أيار الحالي، ورد الى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ شكاوى مقدمة من عددٍ من المواطنات ضد مجهول بجرم قرصنة حسابات وابتزاز وتهديد. باستماع إفادة المدّعيات صرّحن أنهن شاهدن إعلان على أحد المواقع المخصّصة للبيع والشراء تحت عنوان: "مطلوب آنسات لإعطاء دروس أونلاين لصالح مدرسة ​لبنان​ية ويشترط وجود شبكة إنترنت سريعة طوال الوقت ويطلب منهن إرسال السيرة الذاتية عبر تطبيق Whatsapp." وبعد التواصل مع صاحب الإعلان يطلب منهنّ تحميل تطبيق "airdroid" ويزوّدهنّ ببريد إلكتروني وكلمة مرور عائدة له لإيهامهنّ بأن هدفه إجراء مقابلة إلكترونية معهن. إلا أن هذا التطبيق ومع إدخال البريد وكلمة المرور يقوم بربط هاتف الضحية ب​الحاسوب​ العائد للمعتدي وبالتالي يستحصل على جميع البيانات الموجودة في هاتف الضحية، ليقوم بابتزازهن وتهديدهن بصورٍ خاصة من خلال رقم أجنبي، كما يقوم بنشر صورهنّ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضحت انه "من خلال المتابعة، تمكن عناصر المكتب المذكور من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه به وتوقيفه، وتبيّن أنه من مواليد عام 1989 سوري الجنسية، وضُبط بحوزته جهاز حاسوب محمول و​هاتف خلوي​. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، كما تبيّن وجود العديد من الصور لفتيات أخريات بحوزته، كما أنه يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية. أودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".

وحذّرت المديرية العامة المواطنين الكرام من الوقوع ضحية أي عمل احتيالي، وطلبت منهم عدم تنزيل "download" تطبيقات مجهولة المصدر، كي لا يفسحوا المجال للمعتدي من الوصول إلى بياناتهم الشخصية، فيقوم بابتزازهم بواسطتها، أو استخدامها بأعمال غير شرعية.