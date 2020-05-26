طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتقلب تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال و في الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل بحيث تقارب معدلاتها الموسمية و انخفاض في نسبة الرطوبة .

الأربعاء: صاف اجمالاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل دون تعديل يذكر على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل.