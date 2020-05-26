طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتقلب تدريجياً.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل بحيث تقارب معدلاتها الموسمية و انخفاض في نسبة الرطوبة .
الأربعاء: صاف اجمالاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل دون تعديل يذكر على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة.
الخميس: قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل.
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