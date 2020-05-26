السيد: نحن في فدرالية فساد طائفية سياسية تتقاسم الدولة من فوق لتحت

لفت النائب ​جميل السيد​، إلى أنّ "المفتي الجعفري الممتاز الشيخ ​أحمد قبلان​ انتقد صيغة 1943 الّتي همّشت ​الشيعة​، وطروحات متجدّدة عن ​الفدرالية​، ولكن، نحن اليوم في وضع أسوأ بكثير من عام 1943 ومن الفدرالية".

وركّ. في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا في فدرالية فساد طائفيّة سياسيّة تتقاسم الدولة من فوق لتحت، والناس آخر همّهم، ويخافون من التقسيم؟"، متسائلًا: "أصلًا ماذا بقي للتقسيم بعدما قسّموا المقسَّم؟".