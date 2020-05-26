أوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد في تصريح من دار الفتوى اثر لقائها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ان "زيارتي اليوم هي لشكر المفتي دريان وشكر رجال الدين عامة على كلامهم المعتدل في ظل هذه الظروف الصعبة على امل ان تتحسن الامور مع الوقت".
وأكدت انه "نحن كلنا شركاء بالوطن ونأمل ان ننهض به نحو استقرار معيشي واقتصادي"، وأضافت "لا شك اننا حريصون على تحقيق مطالب الشعب لأننا جزء من هذا المطالب وهذا الشعب، نحن في نفس المأزق، هذه الازمة عالمية لكن أزمتنا متشعبة ومتجذرة بلبنان على اما ان نستطيع الوصول لحلول".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد من دار الفتوى: كلنا شركاء بالوطن ونأمل ان ننهض به نحو استقرار معيشي واقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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