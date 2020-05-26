اجراء فحوص PCR لقضاة وموظفين في قصر العدل في زحلة

أجرى فريق طبي تابع لفريق الترصد الوبائي في ​وزارة الصحة​ العامة فحوص PCR في ​قصر العدل​ في زحلة، اليوم، لقضاة وموظفين وعسكريين مخالطين للعسكري الذي كان يعمل في قصر العدل وأصيب ب​فيروس كورونا​، بهدف تحديد ​الإصابات​ وعزلها في حال حصول عدوى، حرصا على منع تفشي الفيروس بشكل واسع.

كما ذكرت وزارة الصحة بأنها تشرف على مجمل الفحوص التي يتم اتخاذها لمخالطين ومشتبه بإصابتهم بالفيروس في مختلف ​المستشفيات الحكومية​ في المحافظات والمناطق ال​لبنان​ية مجانا، على نفقة الوزارة، مما يساعد على تحديد الواقع الوبائي في لبنان واتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء ذلك.