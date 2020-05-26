أجرى فريق طبي تابع لفريق الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة فحوص PCR في قصر العدل في زحلة، اليوم، لقضاة وموظفين وعسكريين مخالطين للعسكري الذي كان يعمل في قصر العدل وأصيب بفيروس كورونا، بهدف تحديد الإصابات وعزلها في حال حصول عدوى، حرصا على منع تفشي الفيروس بشكل واسع.
كما ذكرت وزارة الصحة بأنها تشرف على مجمل الفحوص التي يتم اتخاذها لمخالطين ومشتبه بإصابتهم بالفيروس في مختلف المستشفيات الحكومية في المحافظات والمناطق اللبنانية مجانا، على نفقة الوزارة، مما يساعد على تحديد الواقع الوبائي في لبنان واتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر اجراء فحوص PCR لقضاة وموظفين في قصر العدل في زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.