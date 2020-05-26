LBCI: تسجيل 13 اصابة جديدة بكورونا في مجدل عنجر

ذكرت معلومات للـ"LBCI" انه تم تسجيل 13 إصابة جديدة في بلدة مجدل عنجر بعد صدور نتائج فحوصات الـpcr التي أجريت يوم السبت.
هذا ويستمر إقفال البلدة من قبل شرطة البلدية وعناصر قوى الأمن الداخلي.
وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم أمس في تقريرها اليومي "تسجيل 5 حالات جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1119 حالة". وأوضحت أنّه "الإصابات الجديدة جميعها من الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "لم يتمّ تسجيل أي حالة شفاء جديدة أو أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليستقرّ عدد حالات الشفاء عن 688، والوفيات عند 26".
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