LBCI: تسجيل 13 اصابة جديدة بكورونا في مجدل عنجر

ذكرت معلومات للـ"LBCI" انه تم تسجيل 13 إصابة جديدة في بلدة ​مجدل عنجر​ بعد صدور نتائج فحوصات الـpcr التي أجريت يوم السبت.

هذا ويستمر إقفال البلدة من قبل شرطة ​البلدية​ وعناصر ​قوى الأمن الداخلي​.

وكانت ​وزارة الصحة​ أعلنت يوم أمس في تقريرها اليومي "تسجيل 5 ​حالات​ جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1119 حالة". وأوضحت أنّه "​الإصابات​ ​الجديدة​ جميعها من الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "لم يتمّ تسجيل أي حالة شفاء جديدة أو أي حالة وفاة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليستقرّ عدد حالات الشفاء عن 688، والوفيات عند 26".