العفو العام والسرية المصرفية واسترداد الأموال المحولة للخارج على جدول أعمال الجلسة التشريعية الخميس

يعقد ​مجلس النواب​ جلسة تشريعية، بدعوة من رئيسه ​نبيه بري​، عند الحادية عشرة قبل ظهر بعد غد الخميس في قصر "أونيسكو"، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها.

ويتضمّن جدول الأعمال:

1- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 6211: الموافقة على انضمام ​لبنان​ إلى "​المنظمة الدولية للهجرة​ (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION)".

2- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 6250: طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين ​الجمهورية​ اللبنانية و"الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي" للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية).

3- مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم الرقم 6279: فتح اعتماد إضافي في ​موازنة​ العام 2020.

4- اقتراح قانون تحديد آليّة التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسّسات العامّة.

5- اقتراح قانون تفسير بعض أحكام المادّة 67 من الرسوم القضائيّة.

6- اقتراح قانون ​السرية المصرفية​.

7- اقتراح قانون هدر الغذاء.

8- اقتراح قانون ​العفو العام​.

9- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإضافة فقرة إلى قانون حماية كاشفي ​الفساد​، المقدّم من النائب ​ميشال موسى​ بتاريخ 22/5/2020.

10- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتعديل البند 1 من المادّة 51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 (​قانون الضمان​ الإجتماعي، المقدم من النائبين ​بلال عبدالله​ و​هادي أبو الحسن​ بتاريخ 28/4/2020).

11- اقتراح القانون المعجّل المكرر لوضع ضوابط إستثنائيّة وموقّتة على التحاويل المصرفيّة، المقدَّم من النواب ​ياسين جابر​، ​سيمون أبي رميا​ و​آلان عون​ بتاريخ 21/5/2020.

12- اقتراح القانون المعجّل المكرَّر لتعديل عدد نواب حاكم "​مصرف لبنان​"، المقدّم من النائب ​فؤاد مخزومي​ بتاريخ 16/4/2020.

13- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتعديل المادة الوحيدة من القانون الرقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر، المقدّم من النواب ​نجيب ميقاتي​، ​علي درويش​ و​نقولا نحاس​ بتاريخ 21/4/2020.

14- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإضافة فقرة الى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المقدّم من النائبة ​بولا يعقوبيان​ بتاريخ 23/4/2020.

15- اقتراح القانون المعجّل المكرّر العديل بعض الأحكام القانونيّة المتعلّقة ب​التشكيلات القضائية​ في ​القضاء​ العدلي المقدّم من النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.

16- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتخفيض وتقسيط ​الضرائب​ والرسوم المتعلّقة بالأماكن السكنيّة المقدّم من النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.

17- اقتراح القانون المعجّل المكرّر للإعفاء والتخفيض من الفوائد على بعض ​القروض​، المقدّم من النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.

18- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتعديل بعض أحكام قانون الإسكان، المقدّم من النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.

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19- اقتراح القانون المعجّل المكرّر للإعفاء من بعض القروض، المقدّم من النائبة بولا يعقوبيان بتاريخ 23/4/2020.

20- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتعديل مدّة ولاية حاكم "مصرف لبنان"، المقدّم من النائب فؤاد مخزومي بتاريخ 27/2/2020.

21- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لاستحداث رتبة عميد في ​الضابطة الجمركية​، المقدَّم من النواب ​طلال أرسلان​، ​إدي أبي اللمع​، ​عدنان طرابلسي​، ​زياد أسود​، ​هادي حبيش​ وبلال عبدالله بتاريخ 27/4/2020.

22- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإنشاء صندوق بطالة موقت، المقدّم من النائبين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن بتاريخ 28/4/2020.

23- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإلغاء القانون الرقم 210 تاريخ 26 أيار 2000 (إعفاء كل ​طائفة​ معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم) المقدّم من النائبين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن بتاريخ 28/5/2020.

24- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 20 تاريخ 18/12/1939 (رسوم الفراغ والإنتقال)، المقدّم من النائبة ​رولا الطبش​ بتاريخ 29/4/2020.

25- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون الرقم 173/2000، المقدّم من النائبة رولا الطبش بتاريخ 29/4/2020.

26- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتسديد القروض وفوائدها ب​الليرة​ المقدّم من النائب ​جميل السيد​ بتاريخ 19/5/2020.

27- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لملاءمة فترة الاعتبار مع العقوبة المخفضة المقدّم من النائبين ​سامي الجميل​ و​الياس حنكش​ بتاريخ 20/5/2020.

28- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإعفاء سكان المناطق المجاورة للمطامر البحرية من ضريبة الأملاك المبنية، المقدّم من النائبين سامي الجميل والياس حنكش بتاريخ 20/5/2020.

29- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لاسترداد الأموال النقديّة والمحافظ الماليّة المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020، المقدّم من النواب ​جبران باسيل​، الكسندر ماطوسيان، آغوب بقرادونيان، ​سليم عون​، ​فريد البستاني​، ​أسعد درغام​، ​سيزار أبي خليل​، ​روجيه عازار​ وزياد أسود بتاريخ 21/5/2020.

30- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض، المقدّم من النائب ​علي فياض​ بتاريخ 21/5/2020.

31- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإعفاء السيارات الّتي أصبحت خارج الخدمة نتيجة للعدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006، المقدّم من النائبين علي فياض و​إبراهيم الموسوي​ بتاريخ 21/5/2020.

32- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لحماية المقترضين من البنود التعسفيّة في عقود القروض الشخصيّة، المقدّم من النائب علي فياض بتاريخ 21/5/2020.

33- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإعفاء سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ العائدة للجمعيّات و​البلديات​ واتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل، المقدّم من النائبين علي فياض وإبراهيم الموسوي بتاريخ 21/5/2020.

34- اقتراح القانون المعجّل المكرّر للفائدة على الديون والقروض الصناعيّة والزراعيّة والسياحيّة، المقدّم من النائبين علي فياض وإبراهيم الموسوي بتاريخ 21/5/2020.

35- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتصحيح اسم قرية "زعربتغرين" باسم قرية "زغربتغرين" في محافظة ​الشمال​ – ​قضاء المنية​ ​الضنية​ المقدّم من النائب ​جهاد الصمد​ بتاريخ 21/5/2020.

36- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لحماية أموال ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ وتقديمات المضمونين، المقدّم من النائب ​علي حسن خليل​ بتاريخ 21/5/2020.

37- اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإجازة انتساب التلامذة الذين أنهوا مدرسيا بنجاح الصف الـ12 Grad من المنهج التعليمي الأميركي إلى صف الفرشمن في ​العام الدراسي​ المقبل 2020 – 2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحان الكفاءة والتحصيل Sat 1، المقدّم من النائب ​بهية الحريري​ بتاريخ 22/5/2020.