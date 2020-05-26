النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "قوّة إسرائيليّة مدعومة بسيارتين عسكريتين نوع "هامر"، مشّطت الطريق العسكري بمحاذاة ​السياج الحدودي​، انطلاقًا من محور تلال ​الوزاني​ حتّى وادي العسل مرورًا بالشطر الشمالي اللبناني المحتل من بلدة ​الغجر​".

ولفت إلى أنّ "عناصر الدورية كانوا يتوقّفون من حين إلى آخر لتفقّد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج، وذلك بالتزامن مع تحليق لطائرة مسيّرة فوق ​مزارع شبعا​ ومرتفعات ​الجولان​ وسهل الحولة"، مشيرًا إلى أنّ "في الجانب اللبناني، كثّف ​الجيش اللبناني​ وقوات "​اليونيفيل​" من دورياتهما الراجلة والمؤلّلة في نقاط قريبة من هذا الخط، بخاصّة عند محاور ​عين عرب​ المجيدية وإلى بسطرة، لمراقبة الوضع".