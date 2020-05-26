النشرة: قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "قوّة إسرائيليّة مدعومة بسيارتين عسكريتين نوع "هامر"، مشّطت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي، انطلاقًا من محور تلال الوزاني حتّى وادي العسل مرورًا بالشطر الشمالي اللبناني المحتل من بلدة الغجر".
ولفت إلى أنّ "عناصر الدورية كانوا يتوقّفون من حين إلى آخر لتفقّد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج، وذلك بالتزامن مع تحليق لطائرة مسيّرة فوق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان وسهل الحولة"، مشيرًا إلى أنّ "في الجانب اللبناني، كثّف الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" من دورياتهما الراجلة والمؤلّلة في نقاط قريبة من هذا الخط، بخاصّة عند محاور عين عرب المجيدية وإلى بسطرة، لمراقبة الوضع".
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