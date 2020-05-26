شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح لوكيل البرلمان بتخصيص عيد قومى للأطباء لدورهم فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أنه سيدفع باقتراح برغبة لتخصيص عيد قومي للأطباء تحية من الدولة وتقديرا لجهودهم في الحرب التى نخوضها فى الوقت الراهن لمكافحة فيروس كورونا.

ولفت وكيل البرلمان، إلي أن تخصيص يوم سنوى للاحتفاء بهذة الفئة المهنية أقل ما يمكن تقديمه من تضحيات لرجال الصف الأول في مجابهة كورونا، موضحا أن البرلمان يعطي أولوية كاملة لكافة التشريعات التي تعزز وتسهل من مهمة الأطباء وعملهم وتوفر لهم الأمتيازات التي تتيح لهم العمل في بيئة ومناخ مناسب.

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وعبر وكيل البرلمان، عن ثقته الجادة في الطاقم الطبي وعدم تخليه عن المعركة التي يخوضها الآن في إطار مواجهة كورونا وهي حرب وقائية على الجميع تقديم ما يقدر عليه فيها وعدم التخلى أو الخروج من هذه الساحة القتالية فهم جنود فى أرض المعركة.

وشدد أن البرلمان والدولة يوجهون الأولوية لقطاع الصحة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2020 /2021 لتسخير لهم كافة الإمكانيات المالية لإتمام مهمتهم.