بعد وفاة 3 أشقاء بـ"كورونا".. "التضامن" تدعم الأسر المعزولة بـ "الرحمانية" في الشرقية بمواد غذائية وبسكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قال محمد الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إنه جرى توزيع 46 كرتونة مواد غذائية جافة وبسكويت على الأسر الخاضعة لاجراءات العزل المنزلي بقرية "الرحمانية" التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، والتي شهدت وفاة 3 أشقاء إثر إصابتهم بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأوضح الحجاجي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن توزيع "الكراتين" جاء بالتنسيق مع إدارة أبو كبير الاجتماعية ومديرية الشئون الصحية؛ بهدف رفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسر المعزولة طوال فتره الحجر الصحي.

Advertisements

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إلى أنه من المقرر تزويد القرية بـ 50 كرتونة مواد غذائية أخرى لسد احتياجات الأسر من الغذاء خلال فترة العزل الصحي.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، كلف وكيل وزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل وسريع للوقوف على ملابسات إصابة 3 أشقاء ووفاتهم بفيروس كورونا المُستجد، والتحقيق في كيفية تعامل مستشفى "الحميات" مع المصابين الثلاثة.

وودعت قرية "الرحمانية" التابعة لمركز ومدينة أبو كبير، كلًا من: "فريد الهادي فريد" 59 سنة، موظف بالوحدة المحلية بقرية "الرحمانية" التابعة لمركز أبو كبير، وشقيقيه "حسن" 55 سنة، موظف إداري بمدرسة "الرحمانية" الابتدائية، و"مجدي" 53 سنة، عامل بإدارة الشئون الاجتماعية، متأثرين جميعًا بالإصابة بفيروس كورونا المُستجد، فيما أفاد أحد أهالي القرية بأن جثمان أحد الضحايا جرى تغسيله داخل منزله بالقرية.