مباحث القاهرة تضبط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين لاتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمقطم.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام سائقين، أحدهما مقيم بمحافظة الإسكندرية، والآخر بالمقطم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال "الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي"، متخذين من منطقة الهضبة الوسطى مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على 500 ألف جنيه سوداني وعملات قديمة، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "ولا يعلما بياناته الكاملة" مقابل مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة أسوان مقابل مبلغ مالى بالعملة المصرية، ليقوم الأخير باستبدالها بالعملة السودانية المتداولة بواسطة آخرين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.