في يوم واحد.. ضبط 1104 قضايا تموينية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية حملات مكبرة لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. خلال الـ 24 الماضية أسفرت جهود الحملات بمديريات الأمن عن ضبط 1104 قضايا تموينية تنوعت ما بين قضايا "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية". جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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