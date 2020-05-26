تراجع طفيف لأسعار الذهب بمصر في ثالث أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 761 جنيهًا مقابل 762 جنيهًا، أمس.

Advertisements

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 652 جنيهًا، وعيار 24 نحو 870 جنيهًا، والجنيه الذهب 6088 جنيهًا.

وعالميًا،ا ستقر الذهب دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء، حيث أبطلت التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة أثر الضغوط الناجمة عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والمكاسب في أسواق الأسهم، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1728.71 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1727.30 دولار.