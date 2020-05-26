عُمان تسجل 348 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 8118 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني إن الإصابات تشمل 171حالة لعمانيين، و 177 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2067، لافتة إلى تسجيل 37 حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.