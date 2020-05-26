استقالة وزير في الحكومة البريطانية تعرف على السبب

استقال وزير في الحكومة البريطانية الثلاثاء، بسبب تشكيكه بالمبررات التي قدمها دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، حول خرقه تدابير العزل المفروضة في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأوضح وزير الدولة لشؤون اسكتلندا دوجلاس روس في تغريدة عبر "تويتر" أنه "لا تزال هناك نقاط من التوضيح الذي قدمه كامينغز تثير لدي بعض الشكوك"، وذلك
وكان كامينجز، كبير مستشاري جونسون، أعلن في وقت سابق أنه لا يأسف على زيارته شمال إنجلترا خلال الحظر ولا ينوي الاستقالة، معتبرا أنه لم يخرق العزل العام، مشيرا إلى أن إصابته وزوجته بفيروس كورونا ثمانتقال المرض إلى ابنهما (4 سنوات) دفعه للسفر.
وأكد أنه لم يطلع جونسون على قرار سفره ما اعتبره خطأ من جانبه، حيث كان يتوجب عليه إبلاغ رئيس الوزراء بذلك.
وواجه جونسون عصيانا في صفوف حزبه وغضبا في مختلف أنحاء بلاده، لرفضه عزل كامينغز، وتصدر السؤال: "على أي كوكب يعيشان؟" الصفحة الأولى في صحيفة "ديلي ميل"، وقال بيت برودبنت أسقف ويليسدن: "جونسون أصبح نسخة كاملة من دونالد ترامب (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي)".
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