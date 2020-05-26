اخبار العالم

استقالة وزير في الحكومة البريطانية تعرف على السبب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

استقال وزير في الحكومة البريطانية الثلاثاء، بسبب تشكيكه بالمبررات التي قدمها دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، حول خرقه تدابير العزل المفروضة في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وأوضح وزير الدولة لشؤون اسكتلندا دوجلاس روس في تغريدة عبر "تويتر" أنه "لا تزال هناك نقاط من التوضيح الذي قدمه كامينغز تثير لدي بعض الشكوك"، وذلك

Advertisements
غداة مؤتمر صحفي لكامينغز برر فيه أسباب خرقه للقيود.  

 

وكان كامينجز، كبير مستشاري جونسون، أعلن في وقت سابق أنه لا يأسف على زيارته شمال إنجلترا خلال الحظر ولا ينوي الاستقالة، معتبرا أنه لم يخرق العزل العام، مشيرا إلى أن إصابته وزوجته بفيروس ثم

انتقال المرض إلى ابنهما (4 سنوات) دفعه للسفر.

وأكد أنه لم يطلع جونسون على قرار سفره ما اعتبره خطأ من جانبه، حيث كان يتوجب عليه إبلاغ رئيس الوزراء بذلك.

وواجه جونسون عصيانا في صفوف حزبه وغضبا في مختلف أنحاء بلاده، لرفضه عزل كامينغز، وتصدر السؤال: "على أي كوكب يعيشان؟" الصفحة الأولى في صحيفة "ديلي ميل"، وقال بيت برودبنت أسقف ويليسدن: "جونسون أصبح نسخة كاملة من دونالد ترامب (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي)".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة وزير في الحكومة البريطانية تعرف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا