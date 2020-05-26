احتجاز سفينة كويتية لنقل الماشية قبالة أستراليا بسبب كورونا

قالت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، إنها تحتجز سفينة كويتية لنقل الماشية قبالة الساحل الغربي لأستراليا بعد تأكد إصابة 6 من أفراد طاقمها بكورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال مارك مكجوان رئيس وزراء ولاية

غرب أستراليا، إن السفينة "الكويت"، غادرت الشرق الأوسط يوم السابع من مايو، ورست قرب مدينة بيرث يوم 22 مايو بعدما أبلغت سلطات الهجرة والزراعة الأسترالية بأن بعض أفراد الطاقم حرارتهم مرتفعة.

وأكدت الفحوص بعد ذلك إصابة 6 من أفراد الطاقم بالمرض الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد وجرى نقلهم إلى فنادق للعزل، بينما استفسر قائد شرطة الولاية من قوات حرس الحدود والسلطات الزراعية عن سبب السماح للسفينة بالرسو.