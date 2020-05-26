سوريا: تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالي إلى 121

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 121إصابة وفقا لما أوردته روسيا اليوم.
ولفتت الوزارة إلى أنه من بين المصابين الجدد، 9 قادمين من الكويت
وكان الفريق الحكومي المعني بكورونا في سوريا أعلن أمس إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء غد الثلاثاء ورفع منع التنقل بين المحافظات.
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