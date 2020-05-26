كابل تطلق سراح 900 سجين من طالبان

أفرجت السلطات الأفغانية اليوم الثلاثاء، عما مجموعه 900 من سجناء حركة "طالبان"، في أحدث خطوة لدفع محادثات السلام بين الأفغان، وفق ما أكده متحدث باسم مكتب مجلس الأمن الوطني.
تأتي هذه الخطوة وسط استمرار وقف إطلاق نار أعلنته "طالبان" السبت لثلاثة أيام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني قرارا بإطلاق سراح 2000 منمعتقلي "طالبان" بعد إعلان الحركة وقفا لإطلاق النار.
وأكد مصدر في المجلس الوطني للأمن، أن "عمليات الإفراج (عن سجناء من "طالبان") ستستمر في الأسابيع المقبلة".
وأشار جاويد فيصل، المتحدث باسم المجلس الوطني للأمن، إلى أن الإفراج عن أول مئة سجين من "طالبان" تم يوم الاثنين، موضحاأنه كان يفترض إطلاق سراح مئة آخرين كل يوم "حتى بلوغ عدد الألفين"، قبل اتخاذ قرار الإفراج عن 900 الثلاثاء.
وعمليات تبادل السجناء هذه، خمسة آلاف عنصر من "طالبان" مقابل ألف عنصر من القوات الأفغانية منصوص عليها في اتفاق بين واشنطن والحركة تم توقيعه في 29 فبراير في الدوحة إلا أن كابل لم تصادق عليه.
وكانت كابل أفرجت قبل وقف إطلاق النار، عن نحو ألف سجين، فيما أطلقت "طالبان" سراح حوالى 300 أسير.
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