كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأشرف عدد من رجال الدين من مختلف الطوائف المسيحية صباح اليوم على فتح أبواب الكنيسة الواقعة في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال بتجرد

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كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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