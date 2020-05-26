مسؤول أفغاني يعلن مفاجأة بشأن سجناء حركة "طالبان"

حثت الحكومة الأفغانية، حركة طالبان، على تمديد وقف إطلاق النار الذي يستمر ثلاثة أيام والذي سينتهي مساء اليوم الثلاثاء، وأعلنت الحكومة، أيضًا، أنها ستفرج عن 900 سجين من الجماعة المتمردة، اليوم.

وقال المتحدث باسم مستشار الأمن القومي الأفغاني، جافيد فيصل، في مؤتمر صحفي: "من المهم تمديد وقف إطلاق النار، ولتجنب إراقة الدماء، فإن الحكومة الأفغانية مستعدة لتمديده"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت "طالبان" وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك في شهر رمضان المبارك. تنتهي صلاحيتها في منتصف ليل اليوم الثلاثاء (1930 بتوقيت جرينتش).

وكان قد أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، يوم الأحد، أنه سيفرج عما يصل إلى ألفي عنصر من معتقلي حركة طالبان.

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ويذكر أن تعهّد الرئيس الأفغاني بتسريع إطلاق سراح سجناء من طالبان، بعد ترحيبه بعرض الحركة وقف إطلاق النار لـ3 أيام تزامنا مع عيد الفطر.

وفي رسالة للشعب الأفغاني بمناسبة عيد الفطر، قال غني: "كحكومة مسؤولة نقوم بخطوة إضافية إلى الأمام - أُعلن أنني سأسرّع عملية إطلاق سراح سجناء من طالبان"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ودعا عناصر حركة طالبان إلى العمل من أجل الإفراج عن مسؤول في قوات الأمن الأفغانية محتجز لديهم.

والأحد، أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان أن الحركة ستلتزم بهدنة في أنحاء أفغانستان لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم بمناسبة عيد الفطر.