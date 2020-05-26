كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان.. المواطنون في واجهة الوضح الجديد بعد رفع طوارئ فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نزل سكان العاصمة اليابانية، طوكيو، إلى الشوارع بمزيج من الراحة والخوف بينما كانوا يستعدون لـ "الوضع الطبيعي الجديد" للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، بعد يوم واحد من إنهاء البلاد لحالة الطوارئ.

وقال عامل مكتب دايسوكي توميناجا لوكالة "رويترز"، في شيبويا أحد أكثر الأحياء ازدحامًا في طوكيو: "أريد أن أخرج للشرب وحضور الحفلات."

رفع رئيس الوزراء شينزو آبي، حالة الطوارئ في العاصمة وأربع مقاطعات متبقية، يوم الاثنين، مدعيًا النصر لإدارته على إبقاء إجمالي الإصابات منخفضًا نسبيًا، عند حوالي 16600 حالة.

على عكس عمليات الإغلاق الصارمة في البلدان الأخرى، لم تجبر اليابان الشركات على الإغلاق، وأُعيد فتح بعضها حتى قبل رفع حالة الطوارئ.

ومع ذلك، فإن نهايتها الرسمية بعد نحو سبعة أسابيع شهدت عودة العديد من الأشخاص إلى العمل أو الخروج، بينما كانوا يلاحظون الابتعاد الاجتماعي وارتداء الأقنعة.

وقال ناوتو فوروكي، 45 سنة، إن تنقلاته الصباحية كانت مزدحمة أكثر من المعتاد، وهو أمر مقلق قليلاً.

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وأضاف: "ما زلت قلقا بعض الشيء. ربما هناك موجة ثانية من الوباء، لذلك ما زلنا بحاجة إلى أن نكون في حالة تأهب".

من المقرر أن يعود العديد من الأطفال إلى المدرسة الأسبوع المقبل بموجب إجراءات احترازية مثل الفصول المتداخلة.

حذر محافظ طوكيو يوريكو كويكي، من الرضا عن النفس وقال، إن على الجميع التعود على "الوضع الطبيعي الجديد" للعمل عن بعد والتنقلات المتقطعة حتى يتم تطوير لقاح أو علاج.

مساء يوم الاثنين، تم إضاءة جسر قوس قزح، الذي يمتد شمال خليج طوكيو، بسبعة ألوان بمناسبة انتهاء حالة الطوارئ.

وقال "كويكي"، في اجتماع لسياسة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء: "دعونا نعمل معًا حتى لا يتحول ضوء جسر قوس قزح إلى اللون الأحمر".

وقالت العديد من الشركات، إنها ستسمح للموظفين بالاستمرار في العمل من المنزل، في حين قالت شركة السكك الحديدية Odakyu Electric Railway إنها ستنشر بيانات الاستخدام لمساعدة الركاب على تجنب القطارات المزدحمة.