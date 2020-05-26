الدفاع الروسية: هبوط اضطرارى لمروحية روسية ومصرع طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مروحية مي-8 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية هبطت بشكل اضطراري في منطقة مطار "أوغوالني كوبي" في تشوكوتكا، وتوفي الطاقم بأكمله.

وفي وقت سابق، أبلغت خدمات الطوارئ، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الهبوط الاضطراري لطائرة مي-8 في أنادير، حيث وقع الحادث، وفقا لوزارة الدفاع، في حوالي الساعة 05:00 بتوقيت موسكو خلال رحلة تدريبية.

وفقا لمعلومات أولية، يمكن أن يكون سبب الكارثة خللا تقنيا في المروحية. تم إرسال لجنة القيادة العليا للقوات الجوية إلى مكان الحادث.

في وقت سابق تم الإبلاغ أنه تم العثور على الصناديق السوداء في المروحية، وحالتها مرضية، ويعمل مطار أنادير بشكل طبيعي.