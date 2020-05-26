كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعيد فتح كنيسة المهد في بيت لحم أمام الزوار، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بعد أكثر من شهرين ونصف من الإغلاق ضمن إجراءات فيروس كورونا المستجد.

وأشرف عدد من رجال الدين من مختلف الطوائف المسيحية، على فتح أبواب الكنيسة التي يعتقد أن المسيح ولد بها، وفق مشاهدات لـ"فرانس برس".

وأغلقت كنيسة المهد في 5 مارس الماضي، مع الإعلان عن أول حالات إصابة بالفيروس في الضفة الغربية.

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تعد الكنيسة أحد أهم المزارات المسيحية، وجاء الإغلاق قبل موسم عيد الفصح الذي يجذب عادة عشرات الآلاف من الزوار والمصلين.

ووصف رئيس كنيسة الروم الأرثوذكس في بيت لحم الأسقف ثيوفيلكتوس، عودة فتح الكنيسة بيوم الاحتفال لأنه بات بمقدور "الجميع الآن دخول الكنيسة والصلاة كما كان من قبل".

وسجلت السلطة الفلسطينية حوالي 400 إصابة بالفيروس في الضفة الغربية مع حالتي وفاة، وتتابع معظم حالات الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل، التي تواجه تفشيا أكبر نطاقا.

وبدأت السلطات الإسرائيلية إعادة فتح المدارس ودور العبادة والأسواق تدريجيا مع تباطؤ انتشار الفيروس، وقد سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية أكثر من 16700 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و279 حالة وفاة، فيما تعافى أكثر من 14000 شخص.