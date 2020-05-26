كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين.. وفاة ستانلي هو ملك المقامرة في إقليم ماكاو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي ستانلي هو، ملك القمار في إقليم ماكاو، - وهي منطقة إدارية في الصين، والذي بنى إمبراطورية تجارية من الصفر في المستعمرة البرتغالية السابقة وأصبح أحد أغنى الرجال في آسيا، عن عمر يناهز 98 عامًا، حسبما أكدت عائلته، اليوم الثلاثاء.

رأس رجل الأعمال الشهير، الذي أحب الرقص ونصح أقرب وأعز الناس إلى تجنب المقامرة، واحدة من أكثر شركات الألعاب المربحة في العالم من خلال شركته الرائدة SJM Holdings Ltd (0880.HK)، والتي تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، كما أوردت وكالة "رويترز".

أشرف "هو" على تحويل ماكاو التي كانت نائمًة إلى أكبر مركز كازينو في العالم، متجاوزًا قطاع لاس فيجاس بالولايات المتحدة، واحتكر حتى عام 2002 عندما رخص المقاطعة خمسة مشغلين آخرين لتشغيل الكازينوهات.

هذا الرجل المولود في هونغ كونغ والمعروف على أنه "عراب" الكازينوهات في ماكاو، حقق ثروة كبرى بموازاة التحول الكبير الذي شهدته ماكاو من مجرد منطقة وادعة إلى عاصمة عالمية لألعاب الميسر (القمار) - وهو نشاط مجرم وغير شرعي في كثير من دول العالم - في غضون بضعة عقود مع إيرادات تفوق تلك المسجلة في لاس فيجاس، وفقًا لـ"العربية".

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وقالت بانسي ابنة ستانلي هو للصحافيين "والدي توفي قرابة الساعة الواحدة ظهرا" في أحد مستشفيات هونغ كونغ.

وأضافت "بصفتنا أفراد عائلة ستانلي هو يحزننا حقا إعلان هذا النبأ لكم".

ووصفت قناة "سي سي تي في" الصينية من ناحيتها ستانلي هو بأنه "مستثمر قومي".

وقالت ابنته بانسي لوسائل الإعلام: "في هونج كونج، كان الدكتور هو شخصًا له وزنًا كبيرًا، ويحظى باحترام كبير ويقدر هونج كونج ... نأمل أن نتبع خطى والدنا وأن نتحمل مسؤولية رد الجميل للمجتمع".

في العام الماضي، أبرمت بانسي تحالفًا استراتيجيًا مع أربعة مساهمين في ستانلي هو ملكية خاصة لشركة سوسييداد دي توريزمو إي دايفيرس دي ماكاو، أو STDM، الشركة القابضة لشركة SJM.