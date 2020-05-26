كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تحاول خنق فيروس كورونا بأكثر الأنظمة تطورا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطى تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في الصين لمحات لم يسبق لها مثيل حول كيفية عمل نظام واسع من كاميرات المراقبة، حيث أن محطات المراقبة هذه عبارة عن "غرف حرب" وبائية تم تغيير علامتها التجارية تساعد على التحقق من تحركات الناس وخنق المرض.

وتحاول السلطات في الصين بناء واحدة من أكثر شبكات تكنولوجيا المراقبة تطوراً في العالم، مع مئات الملايين من الكاميرات في الأماكن العامة وزيادة استخدام تقنيات مثل مراقبة الهواتف الذكية والتعرف على الوجه، كما أوردت وكالة "رويترز".

في هذا العام، استخدمت المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد النظام لما وصفته الحكومة بـ "حرب الشعب الشاملة على فيروس كورونا".

ووفقًا للمسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية والمقيمين، فإنه في حين استخدمت السلطات بشكل أساسي بيانات موقع الهاتف المحمول وتطبيقات التتبع المرتبطة بالهوية للإبلاغ عن الأشخاص العائدين من الخارج للحجر الصحي، لعب نظام مراقبة الكاميرا دورًا حاسمًا.

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تم استخدام الشبكة لتتبع اتصالات الأشخاص الذين تم التأكد من أنهم مصابون بالفيروس، ولمعاقبة الشركات والأفراد الذين يخرقون القيود.

وقال موظف حكومي لقبه وانغ في مدينة تيانجين، شارك في تعقب آلاف الأشخاص المرتبطين بمجموعة فيروس كورونا في متجر متعدد الأقسام: "هذه حالة حرب. يجب أن نتبنى التفكير في زمن الحرب."

على الرغم من طموحات النظام العالية التقنية، إلا أنه يعتمد بشكل كبير على الكثير من الأشخاص الذين يشاهدون اللقطات على الشاشات. يُعرفون باسم "أعضاء الشبكة"، ويجلسون في غرف المراقبة أو يحدقون عبر قنوات الهاتف الذكي من شبكات الكاميرات.

وقال جيمس ليبولد، الأستاذ المساعد في جامعة لا تروب الأسترالية، التي بحثت في أنظمة مماثلة في شينجيانج في أقصى غرب الصين: "هذا النوع من المراقبة مدفوع أكثر من الإنسان بكثير مما هو مدفوع بالتكنولوجيا".