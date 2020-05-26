كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر عيد الفطر عند الويغور.. إسطورتان وطقوس خاصة عند القبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحري العيد على مذهب أهل السنة
يكشف الكاتب الصيني كانبهار محمد نياز، صاحب سلسلة "شانجيانغ الجميلة" التي تتحدث عن الإقليم، أنيعتبر عيد الفطر يعد عيدا كبيرًا لأبناء قوميات الريغور وهوي والقازاق والقرغيز والطاجيك والاوزبك والتتار وجموع المسلمين في الصين والعالم، ويحل في أول أيام شوال، احتفالا باكتمال شهر رمضان.
وأكد نياز في كتابه "عادات شانجيغ"، أنه تبدأ الاستعدادات للعيد قبل حلوله بنصف شهر، حيث يقوم الناس بتنظيف الغرفة وغسل الملابس والأوعية وتطريز الملابس الجديدة، وتحضير الخبز والحلويات، وغيرها من المأكولات، بينما تستهل فعاليات العيد عن كل من قومية الويغور وقومية الاوزبك، بأن يدعي الأصدقاء والجيران بحماسة للإفطار عند الإعلان عن قدوم العيد، غير إقامة صلاة العيد في الساحات وتقام الاحتفالات في اليوم الثاني وبعد بلوغ مدة الصيام.
إسطورتان ترتبطان بفطر "ويغور"
وارتبط عيد الفطر بأسطورتان تعودان لما قبل إعتناق الويغور الإسلام واستمرتا مع أجواء العيد، وهما ينتشران عند قومية الويغور تشير الأسطورة الأولي إلي أنه في الزمان القديم كان هناك مجاعة كبيرة واضطرت الام إلي ترك الحجر اللين في القدر الغليان.
القبور
وتحتل القبور نصيب في إحتفالات الويغور بعيد الفطر، وتتخذ شكل مرتب لطقوسها فعند صباح العيد يستحم الرجال ويؤدون صلاة العيد في المسجد بعد صلاة العيد، يرأس كبار السن في الأسرة مراسم زيارة قبور الأقارب وعلي كل أسرة تحضير ماكولات كثيرة، بما فيها الخبز والحلويات والكعك أثناء الزيارة، وتبدأ بعد زيارة القبور الزيارات العائلية، حيث يزور الناس بعضهم البعض، مرتدين الملابس الجديدة، كما تقام نشاطات ترفيهية كثيرة في أجواء تسودها المحبة والسعادة.
إختلافات بين القوميات
تتخذ قومية هوي عيد الفطر عيدا كبيرًا على الرغم أن قومية الطاجيك يحتفلون بهذا العيد، لكتهم لا يقومون بالصيام حاليا هناك كثير من المسلمين يحتفلون بعيد الفطر كعيد تقليدي رغم أنهم لا يقومون بالصيام في رمضان، بينما لا تنظر القوانين الحكومية الحكومية الصينية لعيد الفطر بنفس النظرة فأجازة عيد الفطر بحسب القانون هي يوم واحد، بينما يأتي عيد الأضحى وعيد الفطر من الدين الإسلامي الأول ثلاثة أيام والثاني أربع أيام.