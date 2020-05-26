عيد الفطر عند الويغور.. إسطورتان وطقوس خاصة عند القبور

كما تقع في أقصى الشمال الغربي من البلاد، عاصمتها مدينة أورومتشي، وهي ذات أغلبية مسلمة، وعلى عكس شهر رمضان، والتي تتهم منظمة العفو الدولية بكين بعدم السماح لسكان الإقليم بتأدية طقوسه، فالجميع في "شانجيانج" يؤدون طقوس العيد المتوارثة بحرية.



تحري العيد على مذهب أهل السنة

يكشف الكاتب الصيني كانبهار محمد نياز، صاحب سلسلة "شانجيانغ الجميلة" التي تتحدث عن الإقليم، أنيعتبر عيد الفطر يعد عيدا كبيرًا لأبناء قوميات الريغور وهوي والقازاق والقرغيز والطاجيك والاوزبك والتتار وجموع المسلمين في الصين والعالم، ويحل في أول أيام شوال، احتفالا باكتمال شهر رمضان.

ويعتبر سكان شانجيانج إلى المذهب السني ولذلك يعتمدون في تحري شهر رمضان وعيد الفطر على ترقب الهلال بمختلف قومياتهم، وإذا ظهر الهلال في التاسع والعشرين خلال فترة الصيام، فيكون اليوم التالي هو عيد الفطر، وأن لم يظهر الهلال، فيحتاج إلي الصيام ليوم آخر، واليوم التالي هو عيد الفطر للاحتفال بإتمام الصيام، حيث بداية وانتهاء رمضان تعتمد علي رؤية الهلال.

الاستعداد للعيد

وأكد نياز في كتابه "عادات شانجيغ"، أنه تبدأ الاستعدادات للعيد قبل حلوله بنصف شهر، حيث يقوم الناس بتنظيف الغرفة وغسل الملابس والأوعية وتطريز الملابس الجديدة، وتحضير الخبز والحلويات، وغيرها من المأكولات، بينما تستهل فعاليات العيد عن كل من قومية الويغور وقومية الاوزبك، بأن يدعي الأصدقاء والجيران بحماسة للإفطار عند الإعلان عن قدوم العيد، غير إقامة صلاة العيد في الساحات وتقام الاحتفالات في اليوم الثاني وبعد بلوغ مدة الصيام.

إسطورتان ترتبطان بفطر "ويغور"

وارتبط عيد الفطر بأسطورتان تعودان لما قبل إعتناق الويغور الإسلام واستمرتا مع أجواء العيد، وهما ينتشران عند قومية الويغور تشير الأسطورة الأولي إلي أنه في الزمان القديم كان هناك مجاعة كبيرة واضطرت الام إلي ترك الحجر اللين في القدر الغليان.

وقالت للأطفال، إن الأم تحضر الطعام لكم نوع من الأرز بمسحوق الذرة ويوضع في الماء الغليان وكانت قد استعملت قضيبا حديديا لدقه، لكي تجعل الأطفال يثقون أن الطعام لم يجهز وصلب لا يمكن أكله ويحتاج إلى الانتظار وكررت هذه العملية.

ولم يكن للأطفال صبر علي الانتظار ولا حول ولا قوة للام ففتحت القدر لاستعمال القضيب لدق الحجر أمام الأطفال والأمر العجيب أن الأم وجدت الحجر في القدر قد تحول إلى طعام؛ ولذلك يعتقد الناس أن الله يساعدهم ويعطيهم هذه المعجزة فانتشر هذا الخبر لبركات الإنقاذ وكان الناس يرقصون ويتغنون بجميع الأشكال الترفيهية، للتعبير عن عرفان الله منذ ذلك الحين، احتفل الناس بهذا العيد بالطريقة نفسها، وأصبح تقليدا حتي الآن.

وتحكي القصة الاخري، أنه في الزمان القديم كان الناس يسكنون في الجبال والغابات، من أجل تجنب أعداء القبيلة القوية، ولم يكونوا يحضرون الطعام؛ خوفا من عثور الأعداء عليهم من خلال الدخان، ولا يحضر الطعام الا في الليل وكررت هذه العملية عاما بعد عام، وأصبحت من تقاليد العيد، بحيث يعدون الطعام ليلًا.

القبور

وتحتل القبور نصيب في إحتفالات الويغور بعيد الفطر، وتتخذ شكل مرتب لطقوسها فعند صباح العيد يستحم الرجال ويؤدون صلاة العيد في المسجد بعد صلاة العيد، يرأس كبار السن في الأسرة مراسم زيارة قبور الأقارب وعلي كل أسرة تحضير ماكولات كثيرة، بما فيها الخبز والحلويات والكعك أثناء الزيارة، وتبدأ بعد زيارة القبور الزيارات العائلية، حيث يزور الناس بعضهم البعض، مرتدين الملابس الجديدة، كما تقام نشاطات ترفيهية كثيرة في أجواء تسودها المحبة والسعادة.

إختلافات بين القوميات

تتخذ قومية هوي عيد الفطر عيدا كبيرًا على الرغم أن قومية الطاجيك يحتفلون بهذا العيد، لكتهم لا يقومون بالصيام حاليا هناك كثير من المسلمين يحتفلون بعيد الفطر كعيد تقليدي رغم أنهم لا يقومون بالصيام في رمضان، بينما لا تنظر القوانين الحكومية الحكومية الصينية لعيد الفطر بنفس النظرة فأجازة عيد الفطر بحسب القانون هي يوم واحد، بينما يأتي عيد الأضحى وعيد الفطر من الدين الإسلامي الأول ثلاثة أيام والثاني أربع أيام.

