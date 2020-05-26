الصحة الفلسطينية: 114 مريضًا بكورونا ولا إصابات جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية في رام الله، مي كيلة، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أكدت تسجيل 8 حالات تعافي.

وأوضحت كيلة في تقرير موجز عن الحالة الوبائية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 602 إصابة في جميع المحافظات منذ بدء ظهور الفيروس.

وأوضحت كيلة أنه من مجمل الإصابات، سجلت 319 حالة في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة المحاصر).

وأشارت كيلة إلى أن الحالات النشطة بلغت 114 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و36 في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن نسبة الحالات النشطة بلغت 18.9% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما تم تسجيل 8 حالات تعافٍ (6 في محافظة الخليل من السموع، وحالتان من قطاع غزة)، والعدد الإجمالي 483 حالة تعافٍ، لترتفع نسبة التعافي إلى 80.2% من مجمل الإصابات المسجلة.

يذكر أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن، هي 9 محافظات: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.

فتح المسجد الإبراهيمي وكنيسة المهد بعد إغلاق 3 أشهر

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فتح المسجد الإبراهيمي في الخليل، وكنيسة المهد في بيت لحم، أبوابهما أمام المصلين، الثلاثاء، بعد إغلاق دام نحو 3 أشهر، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة كورونا.

وأدى عشرات الفلسطينيين، صلاة الفجر، في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل القديمة جنوبي الضفة الغربية، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

وقال مدير أوقاف محافظة الخليل، حفظي أبو سنينة، إن السلطات الإسرائيلية سمحت بدخول 50 مصليا للمسجد بدعوى الحفاظ على سلامة المصلين من تفشي كورونا.

وأوضح أبو سنينة أن الصلاة أقيمت 3 مرات متتالية للسماح لأعداد أخرى من المصلين بدخول المسجد وأداء الصلاة.

كما فتحت أيضًا كنيسة المهد، بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أبوابها أمام المصلين والزوار، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت وزيرة السياح والآثار الفلسطينية، رولى معايعة، إن فتح الكنيسة يعد بارقة أمل لبدء عودة الحياة إلى طبيعتها، لا سيما وأن الكنيسة كانت تستقبل ملايين الحجاج والسياح من دول العالم.

والإثنين، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، فتح دور العبادة بداية منذ فجر اليوم الثلاثاء، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ومنذ مطلع آذار/ مارس الماضي، تم إغلاق دور العبادة إثر إعلان حالة الطوارئ، عقب تسجيل أول إصابة بالفيروس في محافظة بيت لحم.