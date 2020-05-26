شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 7306 من كورونا في الكويت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 مايو 2020 أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، الثلاثاء، شفاء 685 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7306 حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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