الحديدة.. إصابة طفل بجروح جراء تجدد قصف المليشيات على الجبلية

الثلاثاء 26 مايو 2020

أصيب طفل في العقد الثاني من العمر بجروح جراء تجدد القصف المدفعي الذي تشنه مليشيات الحوثي على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم المليشيات المدعومة من إيران.



وقالت مصادر محلية إن المليشيات قصفت بقذائف الهاون منازل المواطنين، وسقطت إحداها بجوار منزل مواطن، وأسفرت عن إصابة الطفل عبدالرحمن محمد صالح، البالغ من العمر 15 عاماً بشظايا القذيفة.

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وأوضحت المصادر أن الطفل عبدالرحمن كان يلعب بجوار منزله مع إبن عمه أثناء القصف الحوثي على المنطقة، وتعرض للإصابة في يده اليسرى وكذلك قدمه اليسرى.

وطبقاً للمصادر، فقد هرع الأهالي إلى مكان القصف وقاموا بإسعاف المصاب، ونقله إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

وتشهد مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة إرتفاعاً كبيراً في وتيرة الخروقات الحوثية للهدنة الإنسانية، والتي تسعى للقضاء عليها وإفشال عملية السلام في الحديدة.