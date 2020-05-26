ليبيا.. الجيش الوطني يسقط 3 مُسيّرات تركية

الثلاثاء 26 مايو 2020

قال الضابط في الدفاع الجوي الليبي، عبد الحميد الضاوي، إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة، اثنتين في محيط مدينة بني وليد، والأخرى بالقرب من مدينة غريان.



ونقلت ـ“إرم نيوز“ عن الضاوي أن ”إحدى هذه الطائرات من نوع (أقنجي)، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يسجل فيها إسقاط طائرة من هذا النوع الذي يعتبر الأكثر تطورا من بين الطائرات المسيرة التركية“.

وأشار إلى أن ”دفاعات الجيش الليبي الجوية أسقطت مسيرة ثانية من صنع أمريكي كانت تقوم بمهمة رصد وتصوير من نوع (براديتور) فوق مدينة بني وليد“.

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ورجح الضاوي أن ”الطائرة قد تكون تابعة للقوات الإيطالية في مصراتة ضمن الدعم اللوجستي والمعلوماتي الذي تقدمه إيطاليا إلى تركيا، خصوصا في ما يتعلق بالهجوم على نقاط الجيش الخلفية كترهونة“.

وسبق للجيش الليبي أن أسقط طائرة من طراز ”براديتور“ خلال العام الماضي بمحيط مدينة ترهونة، وفق المصدر ذاته.

جاء ذلك في وقت تجددت فيه المعارك بين قوات الجيش وميليشيات مصراتة، شرقي المدينة، بالتزامن مع تراشق بالمدفعية في أكثر من محور من محاور طرابلس مع ميليشيات حكومة الوفاق.

تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات في غرب ليبيا تجددت يوم الأحد، صبيحة أول أيام عيد الفطر، بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات غريان التابعة لقوات حكومة الوفاق، مع شن طيران الجيش الليبي عدة غارات متتالية على المدينة، وتحرك حشود عسكرية تابعة للجيش على الأرض.